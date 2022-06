Studio di architettura di interni, appartenenza all' ADI and BEDA EUROPEAN DESIGNER, esperienza quarantennale nel settore arredamento che spazia dalla abitazione al settore navale. Curriculum vitae a disposizione su richiesta. Progettazione sia: cartacea con prospettive eseguite a mano, e digitale in 3D, 4D cinema, renderings. Consulenza per falegnamerie e cantieri navali. Consulenze per decorazioni di interni, giardini e paesaggistica. Progettazione per prefabbricati e stampa 3D per abitazioni monofamiliari con tenologie avanzate e autonomia energetica completa ( assenza totale di dipendenza forniture gas, elettricità, acqua.) Materiale usato PMMA Speciale, sia in prefabbricazione sia in stampa 3D. Assistenza a 360° pre e post progettazione e/o consulenza diretta e continuativa. A disposizione : approfondita conoscenza materiali riguardanti il settore arredamento di interni ed esterni.