Codutti: 60 anni di attività e quattro generazioni di imprenditori. Codutti: il Friuli Venezia Giulia che esporta il miglior made in Italy. Codutti: passione artigianale e vocazione al design. Con un occhio attento a tecnologia e sostenibilità. E poi Codutti è quello che produce. Fortemente. Gamme complete di collezioni per l’ufficio con un core business d’elezione: gli allestimenti direzionali, pensati e realizzati per una clientela italiana ed internazionale di prestigio. Non è anche per questo che arrediamo gli uffici più selezionati in ben 80 paesi del mondo? Processo produttivo Le macchine sono al servizio dell’uomo. Sono gli uomini che le usano a fare la differenza. Il know-how della produzione Codutti trasforma la materia prima in prodotto finito, creando su scala industriale veri pezzi unici. Gli uomini poi sono anche i progettisti che lavorano di idee, gli analisti che studiano funzionalità, impatto ambientale e tecnologie, i fornitori e le aziende del territorio che collaborano con Codutti. Insieme. Perché tutto sia perfetto. Servizio Codutti è il partner ideale di clienti, rivenditori, architetti, designer. Grazie all’ufficio tecnico commerciale: qui creatività e flessibilità sono al servizio della progettazione, e la personalizzazione delle combinazioni sa fare di ogni cliente un cliente soddisfatto. Grazie all’ufficio Customer Care: un supporto prezioso che accompagna il cliente e segue l’ordine fino al perfezionamento della spedizione o del montaggio in cantiere. Insieme. Perché tutto sia perfetto. Ma questo lo sapevate già…