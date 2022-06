DAIR Architetti Associati nasce nel 2012 come studio di progettazione che intende esplorare le molteplici possibilità offerte dallo spazio e dalle sue diverse declinazioni. Si propone come risultato di una condivisione di esperienze pregresse sviluppando progetti e realizzazioni a livello nazionale relativi a Design, Architettura, Interni e Restauro rivolgendosi ad interlocutori pubblici e privati. Il team di progettisti e di collaboratori riunisce personalità e competenze differenti che interagiscono partendo dalla fase di ricerca ed analisi fino alla fase di produzione e realizzazione. Partendo dalle esigenze della committenza sviluppa progetti che si fondano sullo studio della forma, dei materiali, dei colori e della luce. La progettazione degli spazi tenendo in considerazione la componente architettonica e l’attenzione al contesto ed alla fruibilità’ degli spazi sono il principio fondante dello studio. L’approccio multidisciplinare consente a DAIR di offrire un servizio integrato in grado di sviluppare il progetto nelle sue diverse fasi, dalla progettazione alla realizzazione.