Factory Architettura nasce nel 2008 dalle esperienze comuni di Mariella Annese e Milena Farina nell’ambito della progettazione e della ricerca architettonica. Il lavoro dello studio è più volte pubblicato nelle riviste di settore e ottiene diversi riconoscimenti: nel 2010 è selezionato dal premio Newitalianblood come studio emergente under 40; nel 2011 presenta il proprio lavoro al MAXXI in occasione della rassegna Architecture Talks; nel 2014 riceve la menzione al Premio AGIbiLE E BELLA. Architetture di qualità per la qualità delle scuole (MIBACT - Direzione generale PaBAAC, MIUR e IN/ARCH).