Nata da una tradizione artigianale, Arredamenti Caneschi S.r.l., è specializzata nella produzione su misura sia di ambienti interni, come abitazioni private, uffici, negozi, realizzazione di stand, che ambienti esterni. Leggerezza e trasparenza sono le caratteristiche di Arredamenti Caneschi che privilegia la luce e i colori ed è in grado di coniugare l’utilizzazione di nuove tecnologie con la sua esperienza tradizionale, la sua progettazione, la qualità dei materiali e dei prodotti finiti offrendo ai suoi clienti efficacia ed esperienza prendendo in considerazione le loro necessità e sapendoli consigliare al meglio sulle loro scelte.

Privilegiamo la luce e i colori e siamo in grado di coniugare le nuove tecnologie con l' esperienza tradizionale, la progettazione, la qualità dei materiali e dei prodotti finiti, offrendo ai nostri clienti efficacia ed esperienza.

"Non esiste un arredo ideale. Ricerchiamo insieme l'armonia delle forme per la tua quotidianità"

Entusiasmo, spirito di iniziativa, e creatività ne fanno un azienda dinamica e sensibile capace di percepire le necessità dell’ambiente che la circondano.

SERVIZI:

Internazionalità: Arredamenti Caneschi ormai da anni lavora in ambito internazionale.Dopo le prime esperienze in Europa in paesi come la Francia, l'Inghilterra, il Lussemburgo e la Svizzera, oggi l'azienda esporta le proprie capacità professionale, i prodotti e lo stile del Mady in Tuscany in tutto il mondo. Le forme di arredo che l'azienda può offrire sono molteplici; questo grazie alla collaborazione tra la progettazione interna e i progettisti esterni. Ogni progetto diviene unico e irripetibile. Arredare una casa di lusso come un negozio prestigioso è come cucire un abito raffinato. L'importante è che sia personalizzato e sopratutto su misura.

Come diceva Coco Chanel: “Il lusso è un’esigenza che comincia dove la necessità finisce“. Soggiorni accoglienti, cucine super attrezzate con elettrodomestici all’avanguardia, bagni con saune da vivere in total relax, solarium privati, camere da letto confortevoli diventano una necessità da non poter sottovalutare in un mondo dove la vita quotidiana non lascia spazio per se stessi.

Il Laboratorio: L'azienda è già oggi dotata di una struttura attenta al processo produttivo costantemente monitorato da valutazioni periodiche interne ed esterne come stabilito dalla normativa UNI EN ISO 9001:2008 sia attraverso verifiche esterne per il monitoraggio della qualità degli ambienti di lavoro e della sicurezza per la salvaguardia della salute dei propri dipendenti (DVR – valutazone dei rischi in applicazione del D. lg. 81 del 09 aprile 2008). Negli ultimi anni l'esperienza con l'Università Magistrale di Design industriale dell'Università di Firenze e la consulenza in seconda battuta con il Dipartimento di Qualità e Affidabilità di Prodotto presso il Pin di Prato hanno introdotto all'interno dell'azienda importanti cambiamenti sia dal punto di vista dell'innovazione che da quello della sensibilità della direzione aziendale. Oggi mission di Arredamenti Caneschi è di creare all'interno della propria struttura un processo produttivo aziendale parallelo a quello ormai consolidato che permetta di soddisfare sia l'esigenza della propria clientela sempre più sofisticata e alla ricerca di nuove idee e materiali, sia la necessità di realizzare prodotti con maggiore attenzione verso la scelta delle materie prime che dei semilavorati al fine di tutelare l'ambiente, la salute dei propri dipendenti e la salvaguardia dei consumatori.

Assistenza al Cliente: Arredamenti Caneschi fornisce un'assistenza completa al cliente seguendo

tutte le fasi del lavoro.

I servizi offerti comprendono:

Progettazione personalizzata: offriamo un team specializzato di progettazione che seguirà il cliente nella difficile fase della scelta dell'arredo su misura, consigliandolo al meglio secondo le sue necessità.

Produzione: il nostro laboratorio si prenderà carico del progetto realizzandolo con i migliori materiali, le migliori finiture e con l'attenzione propria della lavorazione aritigianale.

Premontaggio: una volta concluso il prodotto verrà montato presso il nostro laboratorio per testarne la qualità. Trasporto: forniamo la possibilità di richiedere il trasporto degli arredi presso la vostra abitazione/ ufficio/negozio/fiera.

Istallazione: il personale di Arredamenti Caneschi si prenderà carico di istallare personalmente in loco gli arredi, così seguire in tutte le fasi il lavoro.

Garanzia di prodotto: Arredamenti Caneschi s.r.l. garantisce la qualità del prodotto fornito per la durata di 3 anni, salvo trasferimento di garanzia a terzi. Essa risponde unicamente per i vizi riguardanti la qualità del prodotto intesa quale vizio di origine e/o strutturale dello stesso, nonché per i vizi relativi al montaggio.

Questionario per la valutazione della soddisfazione del cliente: Vista l'importanza che il sistema qualità ha all'interno della nostra azienda, verrà fornito un questionario anonimo il cui scopo è quello di mantenere alto e di migliorare continuamente il sistema per soddisfare al meglio le aspettative della clientela.