VIRAG ha sede a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano: è un qualificato produttore nel settore dei pavimenti in PVC, laminati e tessili. E’ possibile scegliere in un’ampia gamma di pavimenti vinilici per i più vasti impieghi, pavimenti in gomma, linoleum, pavimenti per uso specifico quali lo sport o l’industria.

Evolution FLOOR di Virag è il pavimento vinilico decorativo che rappresenta l’ultima generazione dei pavimenti LVT, Luxury Vinyl Tiles. E’ il pavimento che abbina finiture decorative del legno, della pietra e del metallo alla resistenza delle pavimentazioni viniliche: è la risposta più innovativa per le aree a media e intensa trafficabilità come negozi, show room, locali pubblici, aeroporti e store. E’ un pavimento di facile manutenzione e rapida installazione supportato da tutte le certificazioni richieste dalle normative vigenti.