Nato a Roma, diplomato all'I.S.I.A. Industrial Design Institute, vive e lavora a Milano dal 2000. Co-fondatore e direttore artistico del marchio Aliantedizioni, ha ricevuto 5 volte il Good Design Award dal Chicago Athenaeum Museum, mentre un suo progetto fa parte della collezione permanente del Triennale Design Museum di Milano. Prodotti da lui disegnati sono stati presentati in musei e gallerie d'Europa, Cina, Giappone e Stati Uniti, tra cui il Chelsea Art Museum di New York, il Science & Technology Museum di Shanghai e il Today Art Museum di Pechino. Ha curato alcune esposizioni dedicate alla cultura del Design tre cui la mostra itinerante "Musei di Carta, 20 designer per 20 musei italiani" la cui ultima tappa è stata ospitata presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma.