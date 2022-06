Ogni avventura ha un punto d’origine e un luogo dove l’idea prende forma e cresce, un territorio in cui si nutre, assorbe emozioni, colori, sapori, odori. Un ambiente dove acquisisce conoscenza fino a quando matura e sboccia.

È dalla storia e dalla cultura della fertile terra veneziana e dalla passione per il legno che, più di cinquant’anni fa, ha inizio l’avventura di Total Wood con la produzione di pavimenti per interni di qualità, nel rispetto della natura e dell’uomo, utilizzando legname da foreste sottoposte a gestione controllata e materie per le finiture che non nuociono all’ambiente.

Nel tempo Total Wood cresce in esperienza e dimensioni e ogni produzione viene sempre più gestita con un sapiente dosaggio di tecnologia e cura artigianale, doti che fanno apprezzare l’azienda sia sul mercato nazionale che estero.

Ma l’avventura continua. In Total Wood matura il desiderio di salvaguardare il fascino del vecchio legno e così l’azienda inizia un’opera di recupero di vecchie travi da riutilizzare in restauri e nuovi progetti dal sapore antico.

Da qui, con l’idea di ridurre il consumo di materia prima e produrre a “chilometro zero”, il percorso di Total Wood si fa sempre più “green”.

Nasce quindi “Opera Veneta”, un progetto per il riutilizzo delle bricole, travi in legno di rovere che orlano i canali della laguna veneziana, per creare pavimenti di pregio, recuperando legname di qualità che acqua, sale, vento e terra hanno reso forte e ricco di storia e impreziosito col lavoro di piccoli parassiti, veri architetti del legno.

E il legno muta forma e rivive.