Un arredo su misura è il risultato di un processo progettuale attento. SEMPRE UNICO. Noi realizziamo ogni cosa in questo modo. Ma non lo facciamo da soli bensì insieme al cliente affinché tutto ciò che nasce intorno a lui sia proprio come un abito sartoriale. Scegliamo insieme le forme, poi passiamo ai tessuti e infine ai dettagli più minuti. Tutto dev'essere perfetto dentro e fuori, per essere bello e durare nel tempo. Sempre un solo interlocutore, un unico referente e un solo responsabile. Uno STILISTA a disposizione per tutto il processo creativo. Questo per Anderlinidesign è ciò che deve fare la differenza.