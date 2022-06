PLANAIR® è uno Studio di Progettazione Architettonica fondato a Milano nel 2011 dall’architetto Galligani Cesare, come luogo di ricerca dedicato alla costruzione del Paesaggio Urbano Contemporaneo. Ogni lavoro di PLANAIR® ambisce a operare una significativa trasformazione dei luoghi con gli strumenti dell’architettura: ogni forte idea e immagine icastica si misura con l’attenzione ai dettagli dell’opera costruita, per rispondere ai bisogni umani in accordo con la natura.

PLANAIR® è un marchio registrato che sintetizza un approccio aperto e innovativo alle tematiche dell’architettura, con l’ambizione di connettere e relazionare in maniera efficace spazi artificiali antropizzati e ambienti naturali, in una visione unitaria che fa delle interrelazioni e dei rapporti tra materiali e spazi, tra superfici e paesaggi, il proprio punto di forza.Per queste ragioni l’attenzione al contesto in cui ogni opera sorge non si esaurisce nell’ascolto di una realtà distante, ma in uno strumento di costruzione da usare, consapevoli della responsabilità delle trasformazioni che, in esso, ogni opera comporta. L’architettura di PLANAIR® ambisce a misurarsi col tempo e con la vita delle città, con la costruzione di un nuovo Paesaggio Contemporaneo in grado di far convivere la storia e la memoria, con la trasformazione della contemporaneità.