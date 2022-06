Il traguardo dei 10 anni di attività , compiuti nel giugno 2009, non è stato da noi accolto come un traguardo bensì, come una tappa fondamentale del nostro percorso professionale.

Abbiamo consolidato la clientela nazionale ed internazionale, abbiamo selezionato i fornitori di materia prima fondamentali nel nostro lavoro e soprattutto abbiamo messo a punto il processo produttivo. Interpretiamo il nostro lavoro curando sia la ricerca di nuovi materiali che la valorizzazione di quelli tradizionali. Impieghiamo le conoscenze tecniche per ottenere, sulle pietre naturali, trattamenti di finitura superficialeinnovativi e tali da mettere in risalto tutta la naturalità che questi prodotti possono esprimere e svolgiamo la nostra attività come supporto al lavoro delle aziende e dei professionisti che, con questo scopo, si rivolgono a noi. La scelta di utilizzare le pietre naturali (calcari, arenarie, quarziti, travertini, onici, graniti, ardesie o marmi in senso stretto) è distintiva e come tale deve essere affrontata. Applichiamo sempre gli stessi criteri di selezione econtrollo come condizione indispensabile per ottenere costantemente semilavorati e lavorati di alta qualità La nostra attività è suddivisa in due segmenti che tra loro sono complementari: la vendita di lastre e laproduzione di lavorati a misura. Nel primo caso i servizi che garantiamo sono la precisione delle consegne ed il favorevole rapporto tra prezzo e qualità del prodotto offerto. Nel caso dei lavorati a misura, siamo organizzati per offrire tutti i servizi inerenti lo sviluppo e l'esecuzione di progetti; dall'assistenza nella scelta del prodotto da utilizzare fino alla protezione e manutenzione dei materiali posati. rilievi in operadisegni esecutivielaborazione casellari e disegni di posastudio sistema di posafornitura sistemi di fissaggiolavorazione blocchitaglio lastrefornitura lavorati a misuraassistenza tecnicaprotezione e manutenzione