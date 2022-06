La nostra azienda è attiva nel nord-est Italia da oltre 20 anni nel settore della distribuzione di tappeti. Il nostro impegno è di proporvi prodotti rigorosamente "Made in Italy", i quali sanno coniugare la sapienza per i dettagli dell' artigianato tessile del nostro paese, al gusto, tipicamente italiano, per la moda, garantendovi così un prodotto che si distingue per qualità e stile.Tutti i nostri prodotti sono inoltre caratterizzati da grande versatilità e praticità: adatti a più ambienti, dalla cucina al soggiorno, dall' entrata alla camera da letto, ed in grado di soddisfare un'ampia gamma di gusti.