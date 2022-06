Mirage progetta e realizza pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato per spazi commerciali, pubblici e residenziali.

Expertise e know-how consolidati hanno portato alla messa a punto di soluzioni in ceramica capaci di esaltare ogni tema progettuale, con un occhio di riguardo all'ambiente. Forte attenzione agli ultimi trend e una costante ricerca innovativa: queste le caratteristiche di uno staff che da 40 anni disegna i nuovi contorni dell'abitare, dialogando con oltre 130 Paesi nel mondo.

Mirage è garanzia di solidità e affidabilità, grazie a una consolidata esperienza che ha segnato le tappe dello sviluppo del gres porcellanato; e sono proprio la grande conoscenza della materia, unita agli sforzi nel campo della ricerca e dello sviluppo, che consentono all'azienda di proporre soluzioni sempre più innovative, sintesi di affidabilità e qualità. I nostri valori, la nostra mission Competenza, passione ed efficienza: un patrimonio unico che Mirage mette a disposizione, per realizzare al meglio piccoli e grandi progetti. La mission è quella di rappresentare l’eccellenza della ceramica italiana - prodotto che è espressione di qualità made in italy - in tutto il mondo. Mirage si pone come interlocutore ideale per progettisti, designer e architetti, ma anche per rivenditori e collaboratori, che supporta nella delicata fase della gestione del progetto e del cantiere. Qualità e design: gres porcellanato in continua evoluzione Le soluzioni progettate e distribuite da Mirage incontrano le esigenze di ogni destinazione d'uso: dagli aeroporti sono ai centri commerciali, passando per abitazioni private o luoghi pubblici. Rivestimenti e pavimenti si declinano in un'ampia gamma produttiva, che soddisfa le caratteristiche tecniche di superfici molto diverse: piccole metrature, ma anche facciate ventilate e pavimenti sopraelevati. A consentire una tale versatilità di utilizzo è il gres porcellanato di Mirage, che risponde, qualitativamente e tecnicamente, ai più elevati standard richiesti da un mercato in continuo divenire.