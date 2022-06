Fondato nel 2009 dopo numerose esperienze sia in Italia che all'estero,

l'Atelier di Architettura, che si occupa di progettazione architettonica ed urbana, architettura del paesaggio, design d'interni, allestimento e comunicazione si avvale di uno staff di architetti, ingegneri, grafici ed artisti in grado di riunire le conoscenze necessarie alla risoluzione di tutte le problematiche compositive, tecniche, gestionali e comunicative del progetto contemporaneo.

L'interazione attiva tra progettazione architettonica ed approfondimento ingegneristico consente un perfetto controllo su tutte le componenti costitutive del progetto, conferendo alle proposte la più elevata qualità in termini di congruenza complessiva, definizione e cura dei dettagli, riduzione delle tempistiche di sviluppo. Particolare attenzione è riservata alla ricerca sulla sostenibilità ambientale dei progetti, grazie anche alla collaborazione stabile con importanti professionisti americani esperti nella ricerca su materiali, tecniche innovative di ingegneria paesaggistica e protocolli LEED® di certificazione internazionale.

Vincitore di numerosi concorsi per la realizzazione di opere pubbliche e private, tutte completate o in corso, lo studio, esposto al MoMA New York all'interno della Mostra internazionale Cut'n'Paste - From Architectural Assemblage to Collage City, è stato recentemente premiato da Renzo Piano nell'ambito della seconda edizione del prestigioso Premio Fondazione Renzo Piano, dedicato ai migliori architetti italiani under 40.