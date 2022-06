La

Ditta “M.B. Mobili Bardelli srl”, nasce come naturale evoluzione della ditta individuale “Arredamenti Bardelli arch. Leandro”, di carattere artigianale, nata nel 1974 a Centoia, nel Comune di Cortona.

Da anni poi, con l’ingresso in azienda della nuova generazione, alle capacità manuali e produttive si sono affiancate freschezza innovativa e specializzazione, contribuendo a dare nuovo vigore ed entusiasmo alla già avviata realtà.

L’azienda è il raro e autentico esempio di una realtà, dove metodo manuale e tecnologie produttive evolute le permettono di proiettarsi verso nuove sfide e mercati.

Oltre 40 anni di lavoro, di sacrifici, di dedizione al lavoro e di soddisfazioni che hanno trasformato una semplice idea in realtà tangibile, portando l’azienda a divenire un punto di riferimento in quanto a gusto ed eleganza di ambienti raffinati e propositivi, caldi e lussuosi al tempo stesso e dove far incontrare con grazia e armonia in un unico oggetto, forma e funzione.

La “M.B. Mobili Bardelli srl”, con un importante organico di addetti, suddivisi tra designers, tecnici commerciali e addetti ai settori produttivi (artigiani del legno, lucidatori, decoratori e montatori), opera su una superficie di 10.000 mq ed è ripartita nei vari reparti di progettazione, produzione, finitura, imballaggio, spedizione, montaggio e uffici tecnici allo scopo di poter seguire nel modo più completo tutti gli stadi produttivi.

Nonostante le dimensioni di questa realtà, tutti i suoi collaboratori continuano a seguire, con passione e dedizione, le antiche tecniche che perpetuano i segni dell’arte complessa della lavorazione di legni pregiati. Queste essenze vengono modellate, plasmate e scolpite, secondo un perfetto design, rispettando fedelmente le necessità del committente e assecondandone i desideri, grazie alle potenzialità produttive e alla flessibilità di una azienda che può offrire una vasta gamma di alternative con diverse tipologie di legni, finiture, decori ed accessori: un’azienda “no limits”.