Fondato nel 1999 da Carlotta Giannessi e Luca Milan lo Studio Next Urban Solutions ha maturato in questi anni un solido curriculum professionale portando a termine esperienze diversificate nell’ambito della progettazione architettonica, dell’interior design, della direzione lavori e dell’architettura del paesaggio, ma anche attraverso la redazione di studi di fattibilità e concept development per importanti istituzioni pubbliche e private. Per rispondere con la massima professionalità ad ogni complesso incarico progettuale, lo Studio si avvale di consulenti provenienti da ambiti disciplinari differenti: questo approccio consente di ottenere continui feedback alle proprie ipotesi progettuali e di raggiungere livelli qualitativi di eccellenza. Tra i principali lavori si ricordano la realizzazione della Biblioteca Antica dell’Osservatorio Astronomico di Roma, il progetto per il Centro Sportivo Polivalente presso la Muratella a Roma, la realizzazione del Parco dell’Osservatorio a Monte Porzio Catone, la realizzazione del Memoriale dedicato a Giuseppe Garibaldi a Caprera e il Museo della Repubblica Romana al Gianicolo. Nell’ambito della comunicazione dell’architettura, oltre che attraverso numerosi interventi nei convegni specializzati, lo Studio si è distinto nella realizzazione del primo Digital Architect Tour per la Apple Computer, Inc. e nella personale ricerca, ancora in fase di sviluppo sull’Urbanistica dell’EUR che ha come obiettivo finale la realizzazione di un Atlante multimediale dell’EUR. Tra le consulenze più significative si evidenziano quella per la Soc. R.pR per la stesura del piano di recupero dell’ex Mattatoio di Testaccio a Roma, quella per Fondazione Valore Italia che ha come obiettivo la realizzazione dell’Esposizione Permanente del Made in Italy , la collaborazione con l’Ufficio Concorsi Architettura del Comune di Roma.