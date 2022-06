Dal 1986 produciamo i migliori pavimenti sopraelevati Made in Italy!

La società NEWFLOOR viene costituita negli anni ’80 dall’attuale titolare Umberto Matterazzo, a seguito di una decennale esperienza personale nel settore specifico dei pavimenti. Fin dall’inizio delle attività lavorative, NEWFLOOR svolge il compito di terzista per grossi marchi nazionali specializzandosi negli ultimi anni ’90 nella lavorazioni di materiali duri e lapidei, in particolar modo nella lavorazione del gres porcellanato. Grazie a tale specializzazione, NEWFLOOR inizia a commercializzare dal 2003 i prodotti nei mercati nazionali e internazioni con il proprio marchio attirando attenzione negli ambienti di nicchia dove sono richiesti materiali di finitura pregiati lavorati a richiesta con formati differenti e capaci di rispondere a qualsiasi esigenza tecnica ed estetica della committenza. La propria capacità produttiva evolve quindi dai 50.000 mq iniziali a oltre 300.000 mq/anno attuali. NEWFLOOR si dedica allo studio di nuovi prodotti brevettando un sistema di pavimento in gres a secco auto posante, conquistando così anche il mondo del retail.

Perchè scegliere Newfloor?

• Non solo 60x60 cm – una vasta gamma dimensionale caratterizza i pannelli di Newfloor

• Qualsiasi finitura – Newfloor lavora rivestimenti di qualsiasi natura e materiale (parquet, resilienti, marmi, graniti, ceramiche, acciai inox, ecc..)

• No limiti costruttivi - Linea produttiva che si adatta perfettamente alle esigenze della committenza.

• Non solo sopraelevato – Newfloor produce anche prodotti per le ristrutturazioni e che si possono impiegare anche nell’ambito residenziale.

• Struttura metallica studiata appositamente per Newfloor con proprio stampo

• Competenti tecnici a disposizione della clientela.

• Selezionata rete vendita in Italia e competenti distributori in Europa e resto del mondo.

• Azienda certificata ISO 9001 e Attestata SOA, in possesso di certificazione FSC e con prodotti che contribuiscono a far ottenere crediti LEED agli edifici.

Prodotti Newfloor, garanzia di qualità!

FREEFLOOR e X-FLOOR due prodotti infinite soluzioni.

Frefloor, prodotto brevettato, è un sistema di pavimento auto posante a secco costituito da una serie di

elementi completamente svincolati tra loro in gres porcellanato, marmo, granito e ricomposto. Questi elementi possono variare di dimensione, finitura, colore e spessore e possono essere adagiati su un pavimento già esistente tradizionale o sopraelevato, grezzo da ultimare o finito da rinnovare, con molta semplicità. Nella versione SILENT per tutte le installazioni più tradizionali, e MAGNETIC per le esecuzioni su superfici metalliche. Freefloor la risposta al retail.

X-floor, il pavimento sopraelevato per eccellenza adatto per l’interno perfetto per l’esterno.

Sottile e leggero, ma nello stesso tempo resistente, riassume in soli 26 mm di spessore la vera essenza del sopraelevato: altissima stabilità dimensionale, idrofugo, ignifugo, elevata resistenza meccanica, antistatico, nessun limite di formato. Può essere eseguito con qualsiasi tipo di gres porcellanato, marmo, granito naturale e ricomposto.