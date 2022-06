Marazzi è leader internazionale nel settore delle piastrelle di ceramica.

Esperienza e capacità di innovazione, creatività e design, tradizione e cultura, amore per la ceramica, attenzione all'ambiente, sono i punti di forza delle ceramiche Marazzi che danno forma agli spazi dell'abitare, dal 1935, combinando estetica ed elevata qualità dei materiali. Oltre 3.500 prodotti in gres porcellanato, gres cristallizzato, monocottura, oltre a mosaici, marmo, graniti e pietre naturali disponibili in diversi formati, colori, spessori e superfici permettono a Marazzi di rispondere puntualmente alle esigenze dell'abitare e dell'architettura contemporanea. Oggi le piastrelle di ceramica Marazzi trovano applicazione non solo nei pavimenti e nei rivestimenti residenziali ma, grazie alle elevate caratteristiche tecniche ed estetiche che sono in grado di offrire, vengono sempre più utilizzate in ambienti pubblici e in grandi opere di architettura. Da decenni Marazzi studia e propone al mercato nuovi ambiti applicativi del prodotto ceramico, mettendo a disposizione degli architetti prodotti dalle elevate caratteristiche tecniche, attraverso il marchio Marazzi Tecnica, e soluzioni per l'architettura sempre più ampie attraverso la Divisione Marazzi Engineering. Specializzato nella produzione e commercializzazione di lastre in grès porcellanato e ceramica per superfici verticali ad alta sollecitazione e superfici orizzontali ad alto traffico, Marazzi Tecnica rappresenta, da oltre 20 anni, la scelta preferita da architetti e progettisti nei progetti di grandi dimensioni e nelle architetture che richiedono materiali ad elevata prestazione tecnica: concretezza, resistenza all'abrasione e alle macchie, antiscivolosità, facilità di igienizzazione, grandi formati, estetica sobria ed essenziale sono infatti le principali caratteristiche dei prodotti Marazzi Tecnica. La divisione Marazzi Engineering, supporta il mondo della progettazione e della costruzione nella realizzazione di sistemi di rivestimento superficiale per interno ed esterno, in particolare pavimenti sopraelevati e facciate ventilate, fornendo agli specialisti del settore soluzioni "chiavi in mano" che comprendono la posa in opera, la customizzazione, la ricerca e la lavorazione ad idrogetto di materiali speciali.