ARIOSTEA | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA DI ALTISSIMA QUALITÀ

PROFILO Ariostea, fondata nel 1961, produce materiali ad alto contenuto tecnologico con la massima attenzione nei confronti dell’ambiente. Attraverso compatte lastre di purissimo porcellanato a 1300°, Ariostea infatti si pone da sempre nella fascia massima di produttori di materiale tecnico. Le caratteristiche qualitative unichee la tecnologia brevettata e ineguagliabile, la pongono in assoluta leadership nel segmento. Grazie a questo, sotto la sapiente guida del suo presidente Dott. Romano Minozzi, Ariostea ha visto le sfide via via presentatesi, proponendo il miglior porcellanato tecnico per la clientela ed i professionisti più esigenti, e raggiungendo così ottimi risultati a livello internazionale. ARIOSTEA DAL 1961 IL CUORE PULSANTE DELL’HIGH-TECH L’unione di alta qualità ed ineguagliabile tecnologia ha portato alla reinterpretazione dei più rari, raffinati e costosi prodotti della natura, migliorandone anche le caratteristiche tecnicoqualitative e diventando in molti casi memoria storica di materiali ormai scomparsi. In questo modo Ariostea permette a chiunque di apprezzare e fruire di tutti i vantaggi dei materiali più pregiati, con l’aggiunta di straordinaria funzionalità, igiene, sicurezza e durevolezza al tempo stesso: il tutto in modo assolutamente alternativo anche dal punto di vista bio-ecologico. Una concezione nuova ed in costante rinnovamento alla ricerca di una qualità superiore della materia. ALTA TECNOLOGIA Le tecnologie di Ariostea sono uniche: ideate, progettate e costruite direttamente dall’azienda nei propri stabilimenti (know-how, meccanica e software), esse sono tutelate con brevetti a livello internazionale. Le lastre in porcellanato high-tech Ariostea sono create esclusivamente con selezionatissime materie prime naturali minerali che vengono trasformate da un processo analogo a quello della trasformazione delle rocce sulla terra nel corso dei millenni. Sottoposte a pressioni e temperature elevatissime (fino a 1300°), queste materie prime scrupolosamente ricercate in tutto il mondo danno vita ad un materiale estremamente compatto, omogeneo nell’intera massa ed inassorbente.