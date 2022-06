L’associazione è stata costituita il 1 giugno 1999 ed è iscritta all’albo delle Associazioni Professionali dell’Ordine degli Architetti di Roma con il n° 130, anche se i quattro architetti lavoravano in forma associata non formalizzata già precedentemente da diversi anni.

Attraverso un linguaggio ormai proprio ed in continua evoluzione, legato all’evolversi della ricerca architettonica di questi anni, lo studio si occupa di progettazione e/o recupero di strutture per il pubblico come teatri, auditorium ed impianti espositivo-museali, di progettazione di strutture commerciali, produttive e di terziario, di ristrutturazione d’interni (appartamenti, ville, uffici, studi professionali), con particolare cura nel disegno e realizzazione di elementi di arredo su misura.

L’ecletticità del lavoro e la ricerca costante di risultati di qualità sono alla base dell’attività professionale, garantita da un ormai consolidato lavoro di equìpe, dalle diverse specializzazioni ed esperienze che hanno caratterizzato la formazione degli architetti, dalla fitta rete di rapporti con esperti e/o consulenti nei vari settori (strutturale, impiantistico, acustico, allestimento museale) e dal continuo aggiornamento sui nuovi materiali e/o prodotti offerti dal mercato.