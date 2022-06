Nei primi anni del novecento, movimenti artistici desunti dalla cultura contemporanea mittleuropea hanno trovato la massima espressione nel Liberty Palermitano.Si sviluppa un concetto d'architettura intesa come 'opera d'arte in tutto' che si concretizza in oggetti d'arredo, affreschi, vetri colorati, ferri battuti e maioliche.In questo fermento artistico dell'epoca d'oro dei Florio a Palermo, nasce una solida realtà aziendale che opera da oltre un secolo nel settore dei pavimenti in graniglia.Dal 1905 sino ad oggi l'azienda Fogazza ha saputo mantenere viva la tradizione coniugandola all'innovazione tecnologica che ha portato alla creazione di un prodotto altamente performante.Le linee della produzione della Fogazza pavimenti nascono da una sapiente commistione di tradizione, stile ed innovazione; sensibile alle nuove tendenze del momento, ma sempre nel segno della più autentica produzione artigianale.La semplicità della posa, la varietà di forme e colori e la possibilità di creazioni personalizzate consentono l'impiego di questi prodotti su vasta scala soddisfacendo così ogni richiesta, anche le più esigenti.Un perfetto equilibrio policromo, in combinazioni personalizzate per un risultato unico ed irripetibile.Gli artigiani seguono antichi schemi e vecchi disegni, ognuno di loro è maestro dell'arte,fra due marmette di uguale disegno, ci sarà sempre una lievissima differenza di tonalità, le linee geometriche non precise, che non sono da considerarsi come un difetto ma una caratteristica di questi prodotti, a garanzia dell'individuale manualità e quindi la perfezione dell'imperfezione.