Il gruppo dello studio d’architettura monovolume, fondato nel 2003,

lavora nel settore dell’architettura e del design passando dalla progettazione urbanistica all’arredamento d’interni. Gli architetti si sono conosciuti alla facoltà d’architetturaffffff dell’Università di Innsbruck dove hanno seguito gli stessi studi e dove ben presto hanno elaborato insieme diversi progetti. La partecipazione a numerosi concorsi nazionali ha consentito la realizzazione di una serie di progetti di successo che hanno posto le basi per una futura collaborazione e l’esordio dell’attività professionale. Il posto di lavoro degli architetti diventa luogo innovativo.

Come si genera un luogo innovativo e come reagiscono a questo l’architettura e il design?

Impegno – L’obiettivo comune è la chiave al successo. Complessità – Persone che al giorno d’oggi sono messe a confronto con tante impressioni e opinioni diverse hanno bisogno di un pensiero ben strutturato che riduca le complessità, che sviluppi un senso per le cose importanti e che sia in grado di concentrarsi sulle sinergie e sui contenuti. Fondamentalmente non esistono limiti – da questo pensiero risultano tensioni interessanti e punti di partenza sorprendenti così come idee per un’architettura individuale e non convenzionale e un buon design. Il gruppo monovolume si pone sempre nuove sfide. Architettura e design significano più che la sola creazione della forma.

Per gli architetti è importante mettere in discussione concetti tradizionali e abitudini e di osservarli da un altro punto di vista al fine di creare qualcosa d’innovativo. In primo piano rimane l’uomo con le sue esigenze e i suoi desideri. Questa idea offre al committente e agli architetti spunti per una soluzione che insieme vengono analizzati criticamente e rielaborati. Concetti d’uso sorprendenti, sequenze spaziali interessanti e possibilità d’impiego diverse sono il risultato di una collaborazione esemplare tra il committente e il progettista. Un’architettura intelligente e un design audace che reagiscono al loro ambiente approfittando delle sue caratteristiche – è questa l’idea di base che scorre in modo costante come un filo rosso attraverso l’intero progetto e che in un certo modo rappresenta il marchio monovolume.