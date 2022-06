Un gres porcellanato con una precisa idea di stile

In 50 anni di tradizione ceramica abbiamo costruito una realtà fatta di creatività, intelligenza e spirito di rinnovamento, che oggi è il cuore ed il motore della nostra azienda. “Progettazione di pavimenti dal design italiano per incontrare il mondo”, questo è stato ed è il nostro modo di pensare un’esclusiva gamma di piastrelle in ceramica: con dinamismo, originalità e competenza, attraverso processi produttivi caratterizzati da qualità e innovazione tecnologica.

La ricerca di espressività, affidabilità e resistenza per rivestimenti e pavimenti destinati all’edilizia residenziale e commerciale ci ha condotto a realizzare un gres porcellanato che coniuga tradizione e modernità, tecnologia ed ecosostenibilità. Il progetto di Ceramica Fioranese è dunque una continua evoluzione, per dare alle superfici ceramiche un’anima fatta di bellezza e funzionalità: perché lo spazio dove viviamo diventi il luogo dove stare bene, in un più ampio, ricco e razionale concetto di abitare.