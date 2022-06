L’Azienda Alberto Mazzonetto, ha posto da anni tutta la sua esperienza, conoscenza e passione nella lavorazione del legno, unendo la tradizione artigianale, alle più moderne tecnologie produttive attuali. I prodotti della nostra linea, conosciuti ed unimamente apprezzati, dai prefiniti al pavimento tradizionale, dai sopraelevati ai pavimenti a disegno, realizzati esclusivamente con i migliori legni europei, africani, asiatici e sud-americani, risultano essere al tempo stesso eleganti, caldi ed affidabili.

Garantiamo un prodotto totalmente concepito, progettato, realizzato in Italia ed esportato in tutto il mondo. Oggi come ieri, il pavimento in legno viene scelto da chi cerca la naturalità delle cose destinate a durare nel tempo. Stagionatura La stagionatura naturale del legno, grazie agli eventi atmosferici come pioggia, sole, nebbia, freddo, garantisce allo stesso omogeneità di colore, senza il bisogno di intervenire tecnicamente per darti ciò che più desideri: il calore e il colore naturale del legno. Essicazione Dopo la stagionatura il tavolame, viene essicato in apposite celle climatizzate portando l'umidità del legno tra il 7 e l'8% al fine di evitare la formazione di muffe, macchie dando stabilità al legno. Al termine del ciclo il materiale viene conservato in ambienti chiusi e controllati. Lavorazione La lavorazione viene eseguita totalmente in Italia. Grazie ai continui investimenti nelle moderne tecnologie e all'esperienza della MAZZONETTO produciamo un prodotto di elevato standard sia di qualità che precisione. Controllo qualità Il prodotto finito subisce un severo controllo, sia estetico che tecnico: viene controllato l'incastro, la superficie e la perfezione della finitura. Se le tavole non corrispondono alle nostre specifiche, vengono eliminate. Magazzino Una volta lavorato, il prodotto viene impachettato e trasportato nel nostro magazzino, a pochi metri dallo stabilimento. Il nostro magazzino è qualcosa di particolare: qui vengono stoccati decine di migliaia di metri di legno, a temperatura e umidità controllate per garantire un pavimento perfetto, come appena prodotto.Imballaggio Ci teniamo in maniera particolare a questa delicata operazione: vogliamo essere sicuri che la merce arrivi senza nessun problema. Per questo ci dedichiamo con cura alla protezione dei nostri prodotti. Essere un'Azienda di tradizione, questa è una delle nostre chiavi del successo. Una passione che è semplicemente "innata". Sin dalle origini, abbiamo costruito il nostro successo su valori forti, orgoglio dei nostri prodotti e passione per la qualità, applicando innovazione costante, per soddisfare i bisogni dei consumatori. La capacità di saper coniugare la cura e la passione artigianale alla conoscenza tecnica, alla preziosa collaborazione con gli architetti, ad una clientela esigente e all'intraprendenza imprenditoriale è stata la formula che ha permesso all'azienda di crescere dal punto di vista tecnico, logistico e commerciale fino a raggiungere le dimensioni attuali con la sicurezza di avere un'azienda sempre presente. La Mazzonetto è un'azienda a conduzione familiare dove l'entusiasmo, la passione, la grande dedizione e anni di esperienza tramandata dal dott. Alberto, hanno prodotto pavimenti di alta qualità ottenendo vari riconoscimenti nazionali e internazionali.