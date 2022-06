Official Page Facebook: LucaCentofanteDesignStudio

Dopo aver studiato design a Scuola Italiana Design di Padova laureandosi nel 2005, inizia la sua attività a Vicenza dove apre il suo primo studio di design.

Forte è la sua spinta verso la progettualità , legata ad una espressione poetica resa razionale dall'idea di prodotto. Con questo concetto base egli opera nel campo del design, collaborando sin dall'inizio con importanti realta aziendali. Sviluppa in collaborazione di un gruppo studio della Scuola Italiana Design progetti per il restiling della nuova Fiat 500. Viene riconosciuto in campo internazionale nel settore dell'illuminazione. Vince nel 2003-2004-2005 concorsi riguardanti nuovi progetti e lo sviluppo ed uso di fonti luminose innovative. Riceve premi speciali da importanti firme, quali Philips, Osram e Steab Vince nel 2009 the Oled Design Contest ed entra a far parte dei 10 designer italiani sezionati in europa, in Young designer meet industry "YDMI" dal German Design Council, ADI, IED, INNOVeTION VALLEY and INDUSTRIEL

Vincitore del premio Creazioni Giovani MACEF, in collaborazione con Artex Firenze e CNA.

Luca Centofante viene riconosciuto e pubblicato su YoungBlood 09, l'Annual dei talenti italiani più premiati nel mondo, per iniziativa del Ministro della Gioventù, Giorgia Meloni.

Collabora attivamente con varie aziende del settore illuminotecnico; i suoi prodotti ed interviste vengono pubblicati su riviste italiane ed europee.

Attualmente oltre a svolgere attività didattica nel settore grafico-web, collabora con architetti e professionisti per la realizzazione di interni e per la creazione di stands esposti nelle principali Città Europee.

Seguendo le esigenze di comunicazione da parte delle aziende e privati, amplia l'offerta operando sel settore del web design con i linguaggi di programmazione più attuali di nuova generazione supportando lo sviluppo di applicazioni dedicate anche per tablet e smartphone.

Opera come fotografo industriale e moda, realizzando servizi fotografici di stand, fiere, prodotti, ma anche di book fotografici, sfilate, pubblicità e portfogli personali con numerose collaborazioni internazionali tra le quali Miriam Ruiz Lopez, Miss Spagna Intercontinentale 2012.