Massimo Furlan, in arte Macs Furlan, è un designer che proviene dalla scena indipendente. A partire dal 2008 progetta e produce oggetti reinventando materiali inusuali, trasformandoli e valorizzandoli in veri e propri prodotti di design. Attivista della “contaminazione creativa” è sempre alla ricerca di nuove soluzioni muovendosi tra artigiani e industrie ricercando e finalizzando nuovi processi produttivi che guardano alla sostenibilità ambientale e all’ottimizzazione delle risorse. Consistente la sua attività come eco‐designer nella quale negli ultimi anni ha collezionato circa un centinaio di lavori che spaziano dai singoli oggetti agli allestimenti, passando per serie e collezioni di prodotti.