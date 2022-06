Tecno Superfici è un’impresa artigiana specializzata nella realizzazione di pavimenti in resina e superfici continue, nella posa in opera di prodotti innovativi e eco-compatibili per l’edilizia, quali pavimenti in resina,pavimentazioni cementizie e microcemento,rivestimenti in resina per uso civile, commerciale, pubblico ed industriale, impermeabilizzazioni in resina,risanamenti, nonchè restauro e manutenzione degli stessi.

Situata tra le Marche e l’Emilia Romagna, con oltrequindici anni di maturata esperienza in Italia e all’estero, oggi Tecno Superfici mira a divenire un punto di riferimento del settore dei pavimenti, anche per architetti, geometri e arredatori, prendendo parte alla rivoluzione del sistema di pavimentazione e più in generale dei rivestimenti. Costantemente aggiornata sulle evoluzioni delle tecniche più all’avanguardia, Tecno Superfici esegue una progettazione su misura, sulla base delle esigenze del cliente, individuando le soluzioni ottimali in termini di risultati, funzionalità e decoro. Qualità dei prodotti, cura dei dettagli e ecocompatibilità sono tra le nostre specialità, in aggiunta agli alti livelli standard dei servizi garantiti. Il motore trainante dell’azienda è senza dubbio Michele Melis (in foto), che grazie alla sua pluriennale esperienza, oggi può vantare di essere il progettista e titolare di una splendida azienda…