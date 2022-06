Nord Resine Spa, fondata nel 1987, è un’industria chimica, che ricerca e sviluppa prodotti e tecnologie per l’industria delle costruzioni.

Offre a progettisti, imprese e applicatori professionali soluzioni avanzate per il settore: delle impermeabilizzazioni civili ed industrialidelle pavimentazioni civili e industrialidel consolidamento, restauro e protezione del calcestruzzo e delle muraturedelle deumidificazioni e delle finituredell’impermeabilizzazione di vasche serbatoidell’impermeabilizzazione e rivestimento decorato di piscine attraverso un completo catalogo di prodotti a base resina e di prodotti a base cemento. La gamma prodotti comprende sistemi impermeabilizzanti liquidi, tra cui Betonguaina®.S prima guaina liquida elastomerica certificata EOTA, sistemi di resina epossidica e di resina poliuretanica, malte speciali cementizie, adesivi per piastrelle, sistemi di finitura colorata ad elevato contenuto estetico. Il gruppo Nord Resine opera, in regime di Sistema Certificato di Qualità UNI EN ISO 9001:2008, con uno stabilimento di produzione resine a Susegana (TV), con uno stabilimento di produzione prodotti in polvere a Spilimbergo (PN) e con una unità di produzione controllata in Belgio. Ha una presenza tecnico commerciale diretta e attraverso rivenditori su tutto il territorio nazionale ed ha distributori nei principali mercati esteri di interesse. 56 sono i dipendenti occupati nelle tre unità produttive. L'azienda impegna circa il 18% dei dipendenti e il 4 % del fatturato in due laboratori per la ricerca e sviluppo, ed attraverso una divisione di posa si occupa del collaudo dei nuovi prodotti e del perfezionamento dei formulati in produzione, offrendo anche forniture “chiavi in mano” per le soluzioni e i prodotti più sofisticati.