Resin Floor srl, azienda con sede in Emilia Romagna nella provincia di Reggio Emilia, opera dal 1980 in tutta Italia (e non solo) nel settore delle pavimentazioni offrendo soluzioni che hanno in comune l'utilizzo della resina nella creazione di pavimenti e superfici di calpestio o di finitura.

Realizziamo soluzioni particolari per tutti i settori industriali (industria metalmeccanica, logistica, alimentare, biomedicale...), per l'ambito commerciale (uffici, negozi, show rooms) e anche per il settore civile.

Resin Floor srl realizza interventi di rinforzo strutturale e l'adeguamento sismico sia di strutture esistenti che di nuove costruzioni, utilizzando i sistemi di rifonrzo con fibre di carbonio.

L'esperienza che abbiamo acquisito nei decenni di lavoro "sul campo" ci rende interlocutori attenti sia in fase di definizione del prodotto che di realizzazione in cantiere. Non esitare a chiederci, senza impegno, un consiglio oppure a sottoporci una vostra idea progettuale di pavimentazione di resina.

Resin Floor srl è certificata UNI EN ISO 9001 ed UNI EN ISO 14001