Slow Wood (www.slowwood.net) è una giovane realtà imprenditoriale che basa la sua attività sulla valorizzazione dell’artigianato in legno e del custom made di alta qualità.

Attraverso un network che comprende circa 30 tra artigiani e piccoli produttori, oltre a promuovere una selezione di oggetti e arredi in legno realizzati in pezzi unici o in serie limitata, Slow Wood si propone come un affidabile partner tecnico per le realizzazioni di falegnameria ed ebanisteria su misura. Un interlocutore unico che attinge ad un vasto serbatoio di diverse competenze e abilità artigianali, in grado di gestire la messa a punto economica e la realizzazione anche dei più complessi progetti per l'interior design e il contract.