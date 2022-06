Fondata nel 1997 Cebos Color, è oggi una realtà consolidata e riconosciuta nel mondo della decorazione murale.Nella nuova sede aziendale di Osio Sopra (Bergamo) il sito produttivo, che si avvale dimacchinari all'avanguardia,garantisce una produzione automatizzata e nello stesso tempo flessibile, sempre orientata al massimo rispetto ambientale.Un elevato livello di professionalità interna, un gruppo di lavoro coeso, sono un punto di forza di un'azienda che fa delle risorse umane una priorità.Ricerca, innovazione, rispetto ambientale sono i punti di forza diCebos Color, un'azienda che sa soddisfare le esigenze variegate e crescenti del settore decorativo, offrendo una gamma di prodotti completa. Decorare significa per Cebos Color, un'opportunità per ridefinire gli spazi, inventare nuove armonie, esaltare forme e colori.Evoluzione continua, rispetto della tradizione e del patrimonio culturale acquisito rendono Cebos Color un punto di riferimento per chi cerca soluzioni innovative, che riescono a coniugare creatività e praticità.Estetica portata ai più elevati standard prestazionali:

questa è Cebos Color.