Lo studio S.O.A.P., fondato da Simone Ottonello, si avvale della collaborazione di un architetto, un ingegnere, un agronomo, un dottore naturalista ed un geometra.

La ricerca si rivolge in particolare: verso il design di esterni, verso la fruibilità e la specializzazione differenziata degli spazi, si orienta verso l'uso di specie che non abbiano bisogno di irrigazione e manutenzione. Con un'esperienza di più di dieci anni, lo studio si occupa di progettazione e restauro di giardini, terrazze, parchi, verde-verticale e tutto quello che comprende gli spazi esterni, sia in ambito pubblico che privato; si occupa di ogni fase progettuale, dal sopralluogo alla direzione dei lavori, dall'analisi percettiva alla scelta degli arredi, dall'analisi economica alle pratiche presso la Sovrintendenza. lo studio S.O.A.P. è consulente per diverse Amministrazioni Comunali e partner di alcune imprese costruttrici. Simone Ottonello, Paesaggista e garden designer, diplomato al Conservatorio di Musica di Genova in clarinetto, si laurea in Architettura con una tesi in Sociologia Urbana; frequenta un master in Progettazione e Conservazione del Paesaggio presso il Politecnico di Milano e subito dopo inizia l'attività di libero professionista a Milano e a Finale Ligure (SV). E' Segretario Regionale dell'AIAPP Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, membro di Garden Club Savona, Royal Horticultural Society e Delegato del Territorio del FAI.