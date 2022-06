Giovanna Pizzella, Mario Michetti e Mirko Giardino sono tre architetti laureatisi presso la Facoltà di Architettura “Università degli studi G. D’Annunzio” che, dopo aver maturato una discreta esperienza professionale attraverso collaborazioni e lavoro in proprio, hanno deciso di riunirsi a Pescara costituendo nel 2006 lo Studio Zero85 Architetti Associati.

Lo Studio si dedica alla ricerca tipologica e tecnologica nell’edilizia abitativa ponendo molta attenzione al rapporto progetto/contesto, così come alla ri-funzionalizzazione degli spazi urbani attraverso le diverse mobilità, confrontandosi in concorsi internazionali, ottenendo alcuni riconoscimenti. Nel 2007 partecipano ai concorsi “Parco della Memoria a San Giuliano di Puglia” e “Europan 9 - Carbonia”, ottenendo in entrambe una segnalazione. Nel 2008 vengono menzionati con il progetto di Servizi e spazi pubblici in Roma al concorso internazionale “Meno e più 6”. Sono selezionati per il Premio Architettura d’Abruzzo nel 2012 con il progetto “Trabocco”. Partecipano con il loro progetto “Trabocco” alla esposizione a cura di Cino Zucchi “Innesti/Grafting” alla Biennale di Architettura di Venezia 2014. Sono tra i 50 progettisti, di 26 paesi diversi, selezionati al “Award-Winning International Brick Architecture 2014” con il progetto “Casa-studio di artista”. Con lo stesso progetto ricevono la "Special Mention" al Fritz Höger Preis für Backsteinarchitektur.