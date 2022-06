Gru architetti nasce a Milano nel 2008. Fanno parte di gru professionisti che hanno maturato esperienze in studi di architettura in Italia ed all’estero e svolgono attività di ricerca e insegnano presso il Politecnico di Milano.

Gru architetti opera nei diversi campi della progettazione considerandola come una pratica multidisciplinare che si esprime alle diverse scale. Per questo al suo interno convergono progettisti e consulenti con competenze molteplici perseguendo lo scopo di ottenere una contaminazione culturale e operativa necessaria al fine di rispondere alle esigenze della committenza e alla complessità delle domande poste dai territori contemporanei. L’attenzione al progetto sostenibile, non solo in termini ecologici, ma anche in termini sociali e di relazione con i contesti in cui opera, sono i principi che guidano il lavoro dello studio.

Gru architetti è formato da Roberto Manuelli, Anna Moro, Gianfranco Orsenigo e da un gruppo di collaboratori e consulenti che ne fanno una struttura aperta caratterizzata da un’eterogeneità di saperi ed esperienze.