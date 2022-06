Architettura e Design dedicati alla progettazione di luoghi dove le persone possano stare bene con loro stesse e con gli altri.

A Davide Mori piace progettare. Ciò significa riflettere, cercare, trovare le giuste soluzioni ai giusti problemi. La creatività lo rende felice. Per Davide Mori creare significa credere nell’unico modo possibile di fare le cose, farle bene. Ciò che cerchiamo in un’opera architettonica non è diverso da ciò che cerchiamo in un amico. Gli oggetti che definiamo belli sono versioni delle persone che amiamo.