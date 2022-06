STUDIO DI PROGETTAZIONE DI INTERNI CON PIù DI 25 ANNI DI ESPERIENZA SIA IN AMBITO RESIDENZIALE CHE IN QUELLO COMMERCIALE. INCARICATO DALL'ERBOLARIO SRL DAL 1993 A COORDINARE L'IMMAGINE DEI PUNTI VENDITA E IN GENERALE DELL'AZIENDA CON I NUMEROSI NEGOZI FRANCHISING A LIVELLO INTERNAZIONALE.