Architetto, consegue la Laurea Magistrale in Architettura presso l'Università degli Studi di Firenze, con una tesi in Progettazione Architettonica conseguita con il Prof. Marino Moretti, il cui tema è il Padiglione Italia all'Expo 2005 di Aichi, in Giappone.

Ha collaborato con vari studi di architettura sia in Italia che all'Estero, tra i quali Rudy Uytenhaak (Amsterdam), Oobiq architects (Hong Kong), Urban Symbiose (Amsterdam), collezionando vari tipi di esperienze, occupandosi prevalentemente sempre di progettazione, e lavorando a vari progetti di tipologia e scala differenti, che vanno dall'interior design, alla scala architettonica, alla scala del Masterplan.

Nell'anno 2012 consegue il diploma di "Tecnico della progettazione di mobili e complementi" tramite il corso ID&A 2011 – Industrial Design & arredamento: progettazione di oggetti e ambienti, presso la SSTI di Firenze, dopo la quale si occupa attivamente di design.

Nell'anno 2012, tramite il Programma Europeo Erasmus for Young Entrepreneurs, inizia una collaborazione con lo Studio di architettura Urban Symbiose di Amsterdam, elaborando il progetto residenziale EcoVillaggio Salizzole in itinere.

Dopo questa esperienza fonda lo studio "alfa architettura" - arch. Alessandra Fagnani, e collabora attivamente con vari studi di architettura.

Si occupa di progettazione, dallo stadio preliminare all'esecutivo ed amministrativo, consulenze di parte, stime immobiliari, certificazioni urbanistiche, rilievi, renderizzazione, modellazione 3D, resa grafica.