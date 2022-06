EmmePi Design nasce nel 2011 dalla nostra passione per il mondo del design e dell’architettura. Nel nostro studio/show-room situato a Pietrasanta, ci occupiamo di progettazione di interni ed esterni e disegniamo oggetti, soprattutto in marmo per i quali costantemente collaboriamo con artigiani del posto. La diretta relazione che instauriamo con gli artigiani. Questo rappresenta per noi un aspetto molto importante grazie al quale possiamo imparare le caratteristiche reali dei materiali, le loro potenzialità e i loro limiti; riusciamo a comprendere quali sono gli aspetti tecnici e dare vita quindi ad un oggetto reale e funzionale.

Abbiamo partecipato a vari concorsi di design e siamo stati selezionati nell’Ottobre 2012 all’UP DESIGNER SELECTION, esponendo a Firenze. Successivamente abbiamo esposto anche alla Florence Design Week 2013. Siamo stati selezionati all’Open Design Italia 2013 presso il Terminal San Basilio a Venezia e siamo stati premiati dall’ambasciata italiana a Berlino con la lampada “Antenna”, ora esposta in una mostra permanente presso l’ambasciata stessa. In continuo contatto col pubblico locale e straniero, siamo difronte a qualsiasi richiesta che cerchiamo di risolvere sempre in ogni piccola parte. Nei progetti di architettura, arredamento e design che seguiamo cerchiamo sempre di soddisfare i gusti e le necessità del cliente, ma anche di fare in modo che possa riflette il nostro stile, fatto di linee semplici e coerenti, con grande attenzione ai dettagli, che alla fine sono un importante aspetto per la resa finale del lavoro. Nel nostro spazio vendiamo complementi d’arredo e oggetti di brands di nicchia o di aziende poco conosciute o non ancora diffuse in Italia, per poter offrire ai clienti una valida alternativa a quello che già conosciamo e vediamo sul mercato.