Una grande realtà siciliana fondata nel 1958 dai fratelli Grasso come GRASSO MARMI S.N.C ,Oggi denominata SERGIO GRASSO S.R.L ; è una delle principali aziende emergenti del settore lapideo.L'azienda si occupa della realizazzione di manufatti in pietra lavica dell'etna , e della lavorazione di marmi , graniti, onici e composti.La vasta gamma di prodotti e le moderne tecnologie permettono di affrontare lavori che vanno dall'edilizia residenziale a quella publica , dall'edilizia religiosa all'arte funeraria , dagli arredi navali alla progettazione di manufatti di ogni genere. La SERGIO GRASSO S.R.L è in grado di seguire il cliente nella fase di progettazione e preventivazione, eseguendo i rilievi in cantiere , fino alla realizazzione , alla posa in opera e eventuale levigatura sul posto dei materiali ."Oggi contiamo su una clientela consolidata e affidabile, possiamo agire sul tutto il territorio catanese e non solo ,grazie all' esperienza maturata negli anni i nostri margini si sono proiettati nel territorio nazionale ed estero .Il nostro punto di forza è la qualità dei nostri prodotti e la velocità nei tempi di consegna ".