Gli architetti Claudio Pillon, Diego Rui, Sergio Vinante si laureano allo I.U.A.V. nel 1977 del Dipartimento di Rilievo e Restauro, con una tesi sulla "Analisi per il recupero edilizio del Centro Storico di Sacile".

Dal 1978 svolgono attività professionale in forma associata (ASSOCIAZIONE STUDI TECNICI) con studio in Sacile (PN).

Oltre all'attività di progettazione e direzione dei lavori svolta prevalentemente nell'ambito interregionale comprendente il settore degli edifici residenziali, commerciali, direzionali ed industriali e degli edifici pubblici e del recupero edilizio - attraverso incarichi pubblici - partecipano alla progettazione di piani urbanistici generali e particolareggiati con particolare riferimento alla pianificazione delle aree centrali.

L'attività di progettazione negli anni si è espansa in ambito internazionale con progetti in Francia, Costa d'Avorio, Bulgaria, Russia, Tatarstan, Stati Uniti, con opere in ambiti privati, civili e militari (NAVFAC: Naval Facilities Engineering Command). Da qualche anno seguono la progettazione integrata del settore contract.

Da sempre partecipano con entusiasmo a concorsi di progettazione ottenendo premi e menzioni, nel 2012 si segnalano il 2° Premio al concorso di idee per la riqualificazione di Piazza Duomo a Rossano Veneto (VI) ed il 1° Premio al concorso di progettazione per la riqualificazione delle ex scuole di Vigolzone (PC).