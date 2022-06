SCOPRITE ...L'UNICITA' DELLA LAVORAZIONE SU MISURAE‘ dal 1965 che la falegnameria Ennio Lot si dedica con

passione alla lavorazione del legno. Apprezzata dapprima nel Veneto, e oggi anche in Italia e all’estero, l’azienda artigiana propone una ricca gamma di lavorazioni e di prodotti adatti ad ogni stile abitativo. La capacità di prendersi cura di tutte le fasi della realizzazione, dalla progettazione alla posa in opera finale, è il valore aggiunto di questo nuovo modo di intendere la falegnameria. Ennio lot è un interlocutore attento per tutti i suoi clienti, siano essi privati, progettisti o imprese di costruzione, ai quali offre preventivi gratuiti e un servizio accurato e puntuale.LA QUALITA':UNA COSTANTE IN OGNI LAVORAZIONEUtilizziamo solo legni provenienti da zone a riforestazione programmata, adesivi esenti da sostanze pericolose e vernici idrosolubili.

Certificazioni [...] ARTIGIANALITA' ...LA CURA IN OGNI DETTAGLIOOgni creazione è unica... personalizzabile e su misura. La sensibilità di interpretare il contesto, storico e moderno, classico o rustico, la capacità di scegliere l'essenza più adatta, si accompagnano alla qualità dei materiali. La passione e l'accuratezza dei dettagli sono i tratti che distinguono ogni tipo di intervento affidato a questa falegnameria evoluta, sia esso destinato a una nuova costruzione o a una ristrutturazione, a una casa privata o a un edificio pubblico.DAL DISEGNO ALLA REALIZZAZIONE:IL DIALOGO COL PROGETTISTA ...La falegnameria Ennio Lot è un ottimo partner per i progettisti. L'ascolto delle specifiche richieste degli architetti, i consigli e l'assistenza in cantiere, fanno dei suoi tecnici degli interlocutori competenti, attenti e pronti a rispondere alle varie esigenze di progettazione.