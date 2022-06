Salvioni Spa propone una panoramica completa sul mondo dell'arredamento di interni

contemporaneo con 6.500 metri quadri di superficie espositiva dislocata tra Como e Milano. Un network di showroom nei quali trovano posto solo le migliori aziende del settore, per offrirvi il meglio di ogni prodotto, dalle librerie agli armadi, dai letti agli imbottiti, dalle cucine ai complementi, dai bagni ai mobili da giardino, dagli uffici fino alle lampade, le tende, le porte e i tappeti. Una visione globale che ha determinato un approccio "senza confini" identificando Salvioni come una realtà che porta il design italiano nel mondo. Infatti la qualità delle proposte, unita alla precisione e all'affidabilità della struttura logistica, hanno reso Salvioni l'interlocutore di riferimento per numerosi clienti internazionali.