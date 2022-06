Taleia nasce dalla passione e dall’esperienza di professionisti nel settore dell’arredamento e del Project Management coniugando capacità tecniche ed organizzative per proporre soluzioni d’arredo chiavi in mano curate nei minimi dettagli.

La Società cura progetti d’arredamento per abitazioni private, hotel, residence, ristoranti, bar, negozi, uffici, contract alberghiero ed altre strutture ricettive dalla progettazione alla realizzazione e fornitura di arredi in stile classico, moderno e su misura.