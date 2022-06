Dale Italia è un'azienda flessibile e modernamente organizzata, diretta dalla nuova generazione della famiglia Cantiero e nata dall'esigenza di mettere in pratica idee innovative e continuamente proiettate verso le più attuali tendenze dell'interior design.

L'obiettivo dichiarato di Dale Italia è quello di applicare le proprie competenze nella lavorazione del legno per realizzare collezioni esclusive, caratterizzate da una qualità eccellente in ogni fase della produzione e dalla personalità unica di ogni elemento, in grado di donare valore ad ogni tipologia di ambiente.

Tecniche di lavorazione artigianale, espressione della maestria di abilissimi ebanisti e scultori del legno, si affiancano a tecnologie produttive all'avanguardia ed alla selezione continua delle materie prime più pregiate, per garantire la produzione di mobili di altissima qualità.

Gli elementi d’arredo presentati da Dale Italia sono stati concepiti in modo che possano essere inseriti singolarmente nei più eleganti contesti stilistici.

Il lavoro a livello di progettazione e di design esprime un fermento creativo in divenire, una volontà continua di rendere concrete intuizioni e nuove soluzioni estetiche, alla ricerca del miglior risultato. L’uso del legno della più alta qualità, l’estrema attenzione ad ogni singolo dettaglio ed un approccio che spinge ad oltrepassare le linee tradizionali per un nuovo e moderno concetto stilistico, rappresentano i punti cardine su cui poggia l’intera attività aziendale.