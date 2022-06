La Sartori è stata la prima azienda italiana a produrre tappeti moderni di design e tappeti contract. Oggi riesce ad esaudire anche richieste cliente sia che riguardino tappeti su misura sia tappeti con disegno cliente. Date le esigenze di mercato la Sartori si è organizzata per fare la consegna al cliente in 60 giorni. Tutta la disegnatura e il know how tecnico è sviluppato nel nostro paese e quindi i tappeti sono made in Italy. La produzione poi è eseguita sotto la direzione di personale italiano e così l’azienda può fare tappeti su misura e con disegno cliente per il contract.

La nostra ultima collezione “Vintage”, composta da tappeti vecchi o antichi che vengono poi scoloriti, tagliati, ridipinti e ricuciti a mano fino ad arrivare ad essere un tappeto patchwork, è la nostra migliore creazione degli ultimi anni e sta avendo un grande successo nel mondo dell’arredo sia classico che moderno. Il tappeto patchwork Vintage è trattato con metodi antichi, i colori sono vegetali, ma diversamente da una volta, oggi vengono usate tinte modernissime tipo viola, nero, grigio, verde pistacchio e moderno. Detti colori sono tutti vegetali e completano il concetto di tappeto riciclato, che prende valore ricordando le sue origini nobili ma acquisendo anche le sembianze di un tappeto contemporaneo dopo essere diventato un Vintage patchwork. Tutte le collezioni Sartori sono adatte per il contract, settore nel quale l’azienda lavora ormai da tempo. I tappeti sono di lana, seta, cocco, viscosa e lurex.