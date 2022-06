“Luoghi e materiali costituiscono sempre il punto di partenza, tradizione ed istanze di rappresentazione del committente sono altresì il necessario punto di arrivo. Grazie a questo approccio, il concetto di stile si declina ogni volta in un progetto nuovo, trasformandosi sempre in un’esperienza unica e pensata su misura.”

Lo studio di Architettura ed Interior Design Spagnulo & Partners, è fondato a Milano da Federico Spagnulo con la collaborazione di Alessandra Carbone ed Andrea Spagnulo e conta ad oggi un team di 15 persone tra collaboratori ed associati.

Nell’attività dello studio, una grande importanza è data al rapporto con le maggiori aziende italiane del mondo della produzione di alta qualità per l’Interior, assicurando la necessaria continuità tra il progetto e la sua realizzazione, oltre che definendo in maniera compiuta la caratteristica distintiva del fare Interior Italiano. Pur con formazione ed attività a 360° nel mondo dell’Architettura e del Design Spagnulo & Partners ha sviluppato una particolare attenzione ai progetti di Architettura ed Interior Design per residenze ed alberghi di lusso, sia in Italia che all’estero.

L’attitudine e la sensibilità dedicata a questa parte di progettazione ha permesso a Spagnulo & Partners di rivestire un ruolo da protagonista in importanti progetti internazionali a Dubai, Cap d’Antibes, Cannes, Miami, Casablanca, Marrakech, Mumbai, St. Moritz, Mosca, oltre ad essere responsabile italiano ed estero di tutti i progetti di arredo d’interni per il gruppo Baglioni Hotels. L’attenzione ai dettagli e un rapporto costante tra modernità e tradizione sono gli elementi ricorrenti in tutti i progetti di Spagnulo & Partners. Il senso dello stile è sempre interpretato in un nuovo progetto, trasformandolo in un’esperienza unica e su misura.