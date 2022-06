L’azienda è specializzata nel contract, settore nel quale DESIGN SOLUTION srl si inserisce sia direttamente sia in partnership con altre aziende.

La nostra specializzazione sono la progettazione, consulenza e realizzazione di Ville, Hotel, Ristoranti sia per quanto riguarda il concept degli esterni, che degli interni, con soluzioni su misura chiavi in mano, sia in Italia che all’estero. Con la nostra offerta di oltre 2500 prodotti, mettiamo a vostra disposizione una serie di prodotti esclusivi per rendere ogni ambiente unico e personalizzabile: Arredi per interni ed esterni, Pavimentazioni, Piscine fuori terra, Rivestimenti e Pavimenti in alluminio per Pareti, Cucine, Bagni e Piscine, Wall e Aquatic Panels completamente personalizzabili con un catalogo di oltre 30milioni di immagini. Inoltre realizziamo e personalizziamo Testiere Letti, Carte da Parati, Specchiere, Quadri, stampe e Tappeti dal design esclusivo. Tutti i prodotti sono 100% “Made in Italy”. Offriamo prodotti personalizzati in costante evoluzione, progettati su misura e studiati con cura insieme al cliente in base alle sue esigenze e al suo budget. Il nostro servizio è rivolto sia a figure professionali quali architetti, arredatori, general contractor e project manager, ma anche a privati, Hotel, Ristoranti e Ville, offrendo soluzioni originali per rendere unici tutti gli ambienti.