7 designer si confrontano con il tema della sostenibilità e dei materiali naturali

In occasione del FuoriSalone 2013, all’interno del circuito Porta Venezia in Design, Gli eroici furori Arte contemporanea presenta, insieme alla co-curatrice Iskra Sguera, i progetti ideati da 7 designer: Marco Braccini, IdaKia, Valentina De Carolis, Giovanna De Vita, Annalisa Giannuzzi, Giovanna Rubino Amati, Emilia Siano. +Trame: intreccio di identità progettuali, vuole essere un evento in cui ogni designer svela la sua progettualità partendo dal tema della sostenibilità per arrivare allo studio e alla scelta di materiali naturali come il legno, la ceramica e il cartone, ma anche di recuperati, come tubi usati per la costruzione industriale. Percorsi e identità progettuali diverse unite, intrecciate come trame, dalla passione e dalla sensibilità riguardo ai temi dell’ambiente e del valore dei materiali usati, passando dall’autoproduzione alla progettazione di interni dell’arredo pubblico e privato, al outdoor design, infine alla visual design. Una mostra e uno spazio comune per una collettiva, molteplici trame, +Trame , in cui si creano legami tra diversi ambiti professionali e unicità di ogni singolo progettista.