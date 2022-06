Dal 1959 la T.T.M. Rossi è in grado di soddisfarvi con un'ampia gamma di tele metalliche di qualità rivolte all’edilizia, all’industria e all’architettura. La capacità imprenditoriale, l’esperienza consolidata del suo fondatore con il supporto di uno staff estremamente competente e la possibilità di eseguire e controllare direttamente tutte le fasi di produzione, utilizzando macchinari di ultima generazione, hanno portato l’azienda ad essere riconosciuta come fornitore leader di chi utilizza tele e reti metalliche standard e personalizzate. La crescita particolarmente marcata degli ultimi trent’anni ha permesso di trasformarsi in una realtà industriale in grado di produrre un ampio ventaglio di prodotti rivolti a molteplici applicazioni, creando anche prodotti innovativi e tuttora unici nel loro settore specifico d’utilizzo. Da sempre sensibile al tema dell’impatto ambientale e dell’eco sostenibilità, l’azienda utilizza energia prodotta da fonti rinnovabili grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico, che la rende totalmente indipendente.