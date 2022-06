Davide Conti nasce a Genova nel 1983. Dopo gli studi classici, nel 2003 si iscrive alla facoltà di disegno industriale di Genova, dove intraprende le prime esperienze professionali come designer grafico, industriale e di interni sia per privati che per enti. Dal 2006 concentra la propria attenzione sul design industriale, partecipando e vincendo diversi concorsi, nazionali ed internazionali. Contemporaneamente si impegna nella partecipazione ad eventi e mostre personali in qualità di designer, pittore e fotografo. Nel 2007 diventa socio ADI (Associazione per il Disegno Industriale), ricoprendo a partire dal 2012 la carica di Consigliere di ADI Liguria con delega per l’ Area di Levante. Dal 2008 inizia ad instaurare rapporti professionali con artigiani ed aziende nazionali ed internazionali, grazie alle quali approfondisce la sua passione per il design del prodotto, finalizzando i suoi primi progetti. In seguito alla crescita professionale e al consolidarsi dei rapporti con i suoi collaboratori e clienti, sul finire del 2012 decide di fondare nella sua città il Davide Conti Design Studio. Da settembre 2013 diventa Project Manager ADI Cina. E’ titolare della rubrica di design “La parte dell’ occhio” per il Liguria Business Journal. Particolarmente creativo vive la realtà con gioia e curiosità, traendo innumerevoli spunti che lo portano a dedicarsi con passione al suo lavoro da designer. Vive e lavora tra Chiavari (Genova, Italia) e Ningbo (Zhejiang, Cina).